Глава Луганской ОВА сообщил, что россияне готовятся к более мощному наступлению
Цель – прорваться в один из городов
Фото: Луганська ОДА (ОВА)
российские войска непрерывно обстреливают Луганщину, в последующие несколько дней ожидается усиленное наступление оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в рамках национального телемарафона.
"Мы готовимся к более мощным наступлениям. В ближайшие 3-4 дня они бросят все усилия, чтобы прорваться или в Северодонецк, или в Попасную".
При этом Гайдай убежден, что украинские силы отразят вражеские атаки. По его словам, ситуация в Попасной уже давно очень сложная – город почти полностью разрушен. Также на данный момент идут бои в селе Белогоровка возле Лисичанска, где оккупанты пытаются захватить позиции, чтобы взять в окружение всех военных, которые находятся на подконтрольной Украине территории Луганской области.
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