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Глава Луганской ОВА сообщил, что россияне готовятся к более мощному наступлению

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Цель – прорваться в один из городов

Глава Луганской ОВА сообщил, что россияне готовятся к более мощному наступлению

Фото: Луганська ОДА (ОВА)

Новина українською

российские войска непрерывно обстреливают Луганщину, в последующие несколько дней ожидается усиленное наступление оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в рамках национального телемарафона.

"Мы готовимся к более мощным наступлениям. В ближайшие 3-4 дня они бросят все усилия, чтобы прорваться или в Северодонецк, или в Попасную".

При этом Гайдай убежден, что украинские силы отразят вражеские атаки. По его словам, ситуация в Попасной уже давно очень сложная – город почти полностью разрушен. Также на данный момент идут бои в селе Белогоровка возле Лисичанска, где оккупанты пытаются захватить позиции, чтобы взять в окружение всех военных, которые находятся на подконтрольной Украине территории Луганской области.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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