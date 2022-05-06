Всего несколько, зато каких. Германия подтвердила поставку гаубиц Panzerhaubitzen-2000 для ВСУ
Убойная штука
Getty Images / Global Images Ukraine
Германия согласилась поставить Украине 7 самоходных орудий-гаубиц Panzerhaubitzen-2000. Сегодня, 6 мая, об этом сообщила министр обороны Кристин Ламбрехт. Германия будет учить украинских военных использовать данные системы вооружения.
PzH 2000 (Panzerhaubitze-2000) — немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ), разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км.
Гаубице принадлежит мировой рекорд — на полигоне в Южной Африке она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой). По совокупности показателей PzH 2000 считается самой совершенной серийной САУ в мире. Имеет высокую репутацию у независимых экспертов.
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