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Всего несколько, зато каких. Германия подтвердила поставку гаубиц Panzerhaubitzen-2000 для ВСУ

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Убойная штука

Всего несколько, зато каких. Германия подтвердила поставку гаубиц Panzerhaubitzen-2000 для ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Германия согласилась поставить Украине 7 самоходных орудий-гаубиц Panzerhaubitzen-2000. Сегодня, 6 мая, об этом сообщила министр обороны Кристин Ламбрехт. Германия будет учить украинских военных использовать данные системы вооружения.

PzH 2000 (Panzerhaubitze-2000) — немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ), разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году. PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км.

Гаубице принадлежит мировой рекорд — на полигоне в Южной Африке она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой). По совокупности показателей PzH 2000 считается самой совершенной серийной САУ в мире. Имеет высокую репутацию у независимых экспертов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
welt.de

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.05.2022 в 12:24
Негайно всі на Маріуполь...
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