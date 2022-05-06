Среди европейцев мы свои. Более 65 процентов граждан Евросоюза согласны с тем, чтобы Украина вступила в ЕС
Когда будет готова
Getty Images / Global Images Ukraine
Европейский союз опубликовал результаты социологического опроса, проведенного в период с 13-го по 20-е апреля включительно. Определялось настроение европейцев относительно войны Украины с россией и последствий, которые повлек за собой конфликт.
Опрос показывает большой консенсус граждан ЕС в пользу ответа россии за её вторжение в Украину. В частности, респонденты широко выступили за непреклонную поддержку Украины и ее народа – более девяти из десяти респондентов (93%) одобряют предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны. 88% европейцев поддерживают идею приютить в ЕС людей, бегущих от войны. 80% одобряют финансовую поддержку, оказанную Украине.
Также опрос касался возможного вступления Украины в ЕС. 66% согласны, что "Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова", 71% считают, что Украина является частью европейской семьи, а 89% сочувствуют украинцам.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда сказал, что между Польшей и Украиной фактически больше не будет границ.
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