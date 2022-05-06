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Еще немного – и 25 тысяч убитых россиян. Генштаб обновил данные по российским потерям в войне с Украиной

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Девятое мая россия точно встретит с более 25-ю тысячами погибших в войне

Еще немного – и 25 тысяч убитых россиян. Генштаб обновил данные по российским потерям в войне с Украиной

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию о российских потерях в войне с 24.02 по 06.05.2022.

  • личного состава – ликвидировано около 24900 (+200),
  • танков ‒ 1110 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35),
  • артиллерийских систем – 502 (+3),
  • РСЗО - 171 (+2),
  • средства ПВО – 83,
  • самолетов – 199 (+3),
  • вертолетов – 155,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1926 (+19),
  • корабли /катера - 11(+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12),
  • специальная техника - 38,
  • крылатые ракеты – 90 (+1).

В скобках – показатель пророста за последние сутки.

Данные приблизительны, ведь процесс подсчета усложняется интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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