Еще немного – и 25 тысяч убитых россиян. Генштаб обновил данные по российским потерям в войне с Украиной
Девятое мая россия точно встретит с более 25-ю тысячами погибших в войне
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ опубликовал информацию о российских потерях в войне с 24.02 по 06.05.2022.
- личного состава – ликвидировано около 24900 (+200),
- танков ‒ 1110 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 2686 (+35),
- артиллерийских систем – 502 (+3),
- РСЗО - 171 (+2),
- средства ПВО – 83,
- самолетов – 199 (+3),
- вертолетов – 155,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1926 (+19),
- корабли /катера - 11(+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12),
- специальная техника - 38,
- крылатые ракеты – 90 (+1).
В скобках – показатель пророста за последние сутки.
Данные приблизительны, ведь процесс подсчета усложняется интенсивностью боевых действий.
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