Возможно адмирал макаров. У Змеиного горит российский фрегат
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Взрыв с последующим возгоранием произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится вблизи острова Змеиный. По информации издания Думская, над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит авиация рф, на помощь кораблю из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.
Информация о взрыве на корабле появилась в социальных сетях еще вчера вечером, 5 мая. Сообщалось про корабль под "гордым" названием "адмирал макаров". Сегодня, 6 мая, журналисты издания получили подтверждение.
Также важно отметить, что в сегодняшней сводке от Генерального штаба ВСУ по потерям врага в графе "корабли" была запись "+1 уничтоженный корабль".
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