Денис Шмыгаль: У российской федерации есть намерения объявить войну 9 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в пятницу, 6 мая, что рф может объявить Украине в День Победы полномасштабную войну.

"По данным партнерских спецслужб у россии есть намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это – будем смотреть".

"В любом случае мы будем бороться до полной победы над оккупантом. Украина будет отстаивать свою свободу, свою территорию, свой суверенитет, жизнь наших семей и нашу землю".

Напомним, в Британии считают, что путлер может воспользоваться российским парадом Победы 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации своих резервов для решающего удара по Украине. В кремле подобную возможность отрицают.