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Денис Шмыгаль: У российской федерации есть намерения объявить войну 9 мая

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На самом деле, орки объявили Украине войну 8 лет назад

Денис Шмыгаль: У российской федерации есть намерения объявить войну 9 мая

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в пятницу, 6 мая, что рф может объявить Украине в День Победы полномасштабную войну.

"По данным партнерских спецслужб у россии есть намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это – будем смотреть".

"В любом случае мы будем бороться до полной победы над оккупантом. Украина будет отстаивать свою свободу, свою территорию, свой суверенитет, жизнь наших семей и нашу землю".

Напомним, в Британии считают, что путлер может воспользоваться российским парадом Победы 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации своих резервов для решающего удара по Украине. В кремле подобную возможность отрицают.

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В статье: война с Россией Денис Шмыгаль
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Источник:
t.me/Denys_Smyhal

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