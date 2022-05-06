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Разведка: Украинцев заставляют принимать гражданство псевдо республик, иначе – репрессии

Общие новости
(1 голосов)

Российские оккупанты так и не усвоили урок о том, что силой добиться благосклонности нельзя

Разведка: Украинцев заставляют принимать гражданство псевдо республик, иначе – репрессии

ГУР

UA-Футбол
Новина українською

Главное управление разведки МО Украины сообщает о том, что российские оккупанты применяют репрессии к тем гражданам Украины, кто отказывается принимать гражданство псевдообразований на оккупированных территориях.

"В оккупированном городе Сорокино (Луганская область) начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан перемещенных с недавно захваченных территорий. С людьми проводятся "профилактические беседы". Сообщается, что в случае отказа от гражданства псевдореспублики – люди потеряют любые средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры.

В настоящее время большинство сотрудников так называемых "правоохранительных органов ЛНР" отправлены в зону боевых действий на территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. А наспех собранные "новобранцы" не имеют практически никакого опыта службы", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее стало известно о том, что часть российских войск, по сообщениям Пентагона, отошла от Мариуполя.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР МО України

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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
06.05.2022 в 14:34
Хто би сумнiвався в цих рашиських гнидосинах. Нчого судний день настане!
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