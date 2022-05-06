Разведка: Украинцев заставляют принимать гражданство псевдо республик, иначе – репрессии

Главное управление разведки МО Украины сообщает о том, что российские оккупанты применяют репрессии к тем гражданам Украины, кто отказывается принимать гражданство псевдообразований на оккупированных территориях.

"В оккупированном городе Сорокино (Луганская область) начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан перемещенных с недавно захваченных территорий. С людьми проводятся "профилактические беседы". Сообщается, что в случае отказа от гражданства псевдореспублики – люди потеряют любые средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры. В настоящее время большинство сотрудников так называемых "правоохранительных органов ЛНР" отправлены в зону боевых действий на территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. А наспех собранные "новобранцы" не имеют практически никакого опыта службы", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее стало известно о том, что часть российских войск, по сообщениям Пентагона, отошла от Мариуполя.