В СНБО призвали не игнорировать сигналы тревоги 8 и 9 мая
Возможны массовые обстрелы
РНБО
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.
Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массовых обстрелов украинских городов в эти дни.
Поэтому необходимо особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила при введении комендантского часа.
Напомним, в МВД предупредили, что 8 и 9 мая важно избегать больших скоплений людей. По этой причине нужно отменить любые массовые мероприятия. В течение двух указанных дней правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.
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