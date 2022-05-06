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В СНБО призвали не игнорировать сигналы тревоги 8 и 9 мая

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Возможны массовые обстрелы

В СНБО призвали не игнорировать сигналы тревоги 8 и 9 мая

РНБО

Новина українською

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массовых обстрелов украинских городов в эти дни.

Поэтому необходимо особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила при введении комендантского часа.

Напомним, в МВД предупредили, что 8 и 9 мая важно избегать больших скоплений людей. По этой причине нужно отменить любые массовые мероприятия. В течение двух указанных дней правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме.

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В статье: война с Россией СНБО
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