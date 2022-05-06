Российские оккупанты нарушили режим тишины во время эвакуации из Азовстали. Есть потерпевшие

Пресс-служба полка "Азов" сообщает о том, что сегодня, шестого мая, российские оккупанты нарушили режим тишины, который заранее был согласован для эвакуации гражданских с территории завода "Азовсталь".

"Внимание!! В режиме прекращения огня, на территории завода "Азовсталь" россиянами, применив ПТРК, был подбит автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец ​​погиб и 6 ранены. Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", - говорится в сообщении.

Добавим, что сегодня утром ООН и Офис президента Украины сообщили о том, что удалось эвакуировать около полутысячи человек с территории завода. Планировались и другие волны эвакуации.