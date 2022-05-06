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Путин снова встретится с Лукашенко

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Произойдет это на саммите ОДКБ

Путин снова встретится с Лукашенко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент России Владимир Путин проведет и двустороннюю встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко и пообщается с ним на саммите ОДКБ.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков.

Читайте такжеЭта операция затянулась, - лукашенко

Дату этих встреч Песков пока не назвал.

При этом Песков не согласился с мнением Лукашенко о том, что "спецоперация" в Украине затянулась: "Она идет по графику".

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В статье: война с Россией
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Источник:
Интерфакис

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