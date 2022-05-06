Путин снова встретится с Лукашенко

Президент России Владимир Путин проведет и двустороннюю встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко и пообщается с ним на саммите ОДКБ.

Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков.

Дату этих встреч Песков пока не назвал.

При этом Песков не согласился с мнением Лукашенко о том, что "спецоперация" в Украине затянулась: "Она идет по графику".