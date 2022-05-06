Путин снова встретится с Лукашенко
Произойдет это на саммите ОДКБ
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент России Владимир Путин проведет и двустороннюю встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко и пообщается с ним на саммите ОДКБ.
Об этом сообщил спикер Путина Дмитрий Песков.
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Дату этих встреч Песков пока не назвал.
При этом Песков не согласился с мнением Лукашенко о том, что "спецоперация" в Украине затянулась: "Она идет по графику".
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Источник:Интерфакис
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