В Броварах до конца войны запретили Московский патриархат
Такое решение принял Броварской городской совет
фото из свободных источников
Броварской городской совет приостановил во время войны деятельность церкви московского патриархата на территории общины.
Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.
"Московский патриархат под запретом!
Только что решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории общины.
Это означает, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут проведены собрания, митинги, ходы и все другие массовые мероприятия", - написал Сапожко.
Также он уточнил, что срок действия запрета – на весь период военного положения.
Напомним, что раньше УПЦ МП на таких же условиях была запрещена и в Конотопе.
Популярное сейчас
- Петраков может вызвать в сборную Украины легионера - источник
- Буквально сошел с ума. Как менеджер Вест Хэма получил красную карточку за нападение на болгерл
- Моуриньо в финале Лиги конференций, игроки Динамо отправились в сборную. Главные новости за 5 мая
- Среди военных армии оккупанта начали называться сроки окончания т.н. "специальной операции"
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Новости по теме
- 00:40 Украинские Зеленский: В день, когда Джонсон выступал в украинском парламенте, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов
- 00:17 Украинские 1 самолет и 14 БПЛА за день - украинские средства ПВО продолжают активно минусить вражеские аппараты
- 23:59 Украинские Президент Польши Дуда: Границы между Польшей и Украиной фактически не будет