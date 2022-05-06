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В Броварах до конца войны запретили Московский патриархат

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Такое решение принял Броварской городской совет

В Броварах до конца войны запретили Московский патриархат

фото из свободных источников

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Броварской городской совет приостановил во время войны деятельность церкви московского патриархата на территории общины.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"Московский патриархат под запретом!

Только что решением сессии Броварского городского совета была приостановлена ​​деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории общины.

Это означает, что будет установлена ​​охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будут проведены собрания, митинги, ходы и все другие массовые мероприятия", - написал Сапожко.

Также он уточнил, что срок действия запрета – на весь период военного положения.

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Напомним, что раньше УПЦ МП на таких же условиях была запрещена и в Конотопе.

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В статье: война с Россией
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