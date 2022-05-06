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В Харьковской области СБУ взяла в плен 11 вражеских снайперов

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Задержанные входили в состав полка "ДНР", который обстреливал украинские позиции

В Харьковской области СБУ взяла в плен 11 вражеских снайперов

Фото: Служба безпеки України

Новина українською

В Харьковской области Служба безопасности Украины в результате спецоперации взяла в плен 11 вражеских снайперов. Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко.

"В Харьковской области в ходе спецоперации СБУ было взято в плен 11 российских снайперов. Задержанные входили в состав так называемого "115 полка ДНР", который обстреливал украинские позиции", – говорится в сообщении.

По его словам, в Хмельницкой области военная контрразведка СБУ обезвредила вражескую ДРГ из трех человек, которая планировала диверсии в регионе.

На Житомирщине, как сообщил спикер СБУ, задержан агент спецслужб России, который собирал разведданные по количеству и боеготовности самолетов ВСУ. "Злоумышленником оказался чиновник одного из оборонных предприятий нашего государства", – отметил Дехтяренко.

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Также спикер украинской спецслужбы сообщил, что на Сумщине на сотрудничестве с врагом разоблачен председатель одного из городских советов, его заместитель и местный депутат.

"На Киевщине задержаны еще два коллаборанта, которые способствовали "расквартированию" агрессоров, помогали им ориентироваться на местности Бучанского района, участвовали в мародерстве и похищении украинских патриотов", – проинформировал Дехтяренко.

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В статье: война с Россией
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