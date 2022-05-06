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Ермак: Вопросы ОРДЛО и Крыма должны обсуждаться на встрече Зеленского и Путина

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Сегодня первоочередная задача – это прекращение войны и вывод российских войск как минимум на рубежи 23 февраля

Ермак: Вопросы ОРДЛО и Крыма должны обсуждаться на встрече Зеленского и Путина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Офиса президента Андрей Ермак высказался о вопросах Крыма и ОРДЛО.

– Симферополь, Севастополь, Донецк, Луганск, Красный Луч, Алчевск – это тоже наша страна, они были оккупированы до нынешнего вторжения. Ваши слова о гарантиях безопасности распространяются на эти территории?

– Ситуация сегодня сложнее, чем была до открытой войны, которая началась 24 февраля. Украина при этом президенте ни от каких своих территорий никогда не откажется. Еще раз повторю: если бы в 2014 году у нас был этот президент, мы бы и Крым не отдали. Так что, да, все эти территории – это Украина. Наша позиция не менялась ни на каких переговорах, ни в каких форматах.

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Но не нужно путать эти вопросы. Сегодня первоочередная задача – это прекращение войны и вывод российских войск как минимум на рубежи 23 февраля. Вопросы ОРДЛО и Крыма – это сложные вопросы, которые должны обсуждаться на встрече двух президентов, наш президент готов садиться и говорить. Но в любом случае мы нашей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью не торгуем. При нашей власти этого точно не будет.

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В статье: война с Россией Андрей Ермак
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Источник:
РБК-Украина

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