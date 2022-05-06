Подоляк - о моряках крейсера Москва: Родина бросит всегда

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк отреагировал на "исчезновение" экипажа крейсера "Москва". Он заявил, что российские генералы разводят руками и говорят, что экипаж участие в войне не принимал.

По его словам, в России генералы готовят к отправке на войну новую партию военных и отметил, что кто из российских военных погиб в войне, то "проиграл", и никаких выплат родные не получают.

"Не воевал, не погибал, просто исчез - разводят руками русские генералы, готовя к отправке в Украину новую партию смертников. Ни почестей, ни славы, ни выплат, ни медалей. Кто погиб, тот проиграл, кто выжил - остался калекой с клеймом позора на всю жизнь. Родина (РФ) бросит всегда. (2/2)", - написал Подоляк.

Напомним, что крейсер "Москва" затонул 14 апреля после атаки украинскими ракетами "Нептун". Официально Минобороны РФ подтвердили, что корабль затонул, но сообщили, что в результате пожара и жертвой стал только один моряк.

Таким образом, часть моряков, которые служили на "Москве", не числятся даже в списках пропавших без вести. Родственники пропавших не могут добиться от ведомства никаких официальных данных.