Подоляк - о моряках крейсера Москва: Родина бросит всегда
По традиции, их там нет
Shutterstock
Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк отреагировал на "исчезновение" экипажа крейсера "Москва". Он заявил, что российские генералы разводят руками и говорят, что экипаж участие в войне не принимал.
По его словам, в России генералы готовят к отправке на войну новую партию военных и отметил, что кто из российских военных погиб в войне, то "проиграл", и никаких выплат родные не получают.
"Не воевал, не погибал, просто исчез - разводят руками русские генералы, готовя к отправке в Украину новую партию смертников. Ни почестей, ни славы, ни выплат, ни медалей. Кто погиб, тот проиграл, кто выжил - остался калекой с клеймом позора на всю жизнь. Родина (РФ) бросит всегда. (2/2)", - написал Подоляк.
Напомним, что крейсер "Москва" затонул 14 апреля после атаки украинскими ракетами "Нептун". Официально Минобороны РФ подтвердили, что корабль затонул, но сообщили, что в результате пожара и жертвой стал только один моряк.
Таким образом, часть моряков, которые служили на "Москве", не числятся даже в списках пропавших без вести. Родственники пропавших не могут добиться от ведомства никаких официальных данных.
Популярное сейчас
- Цепкие лапы родины: побег, протест и гибель Беккенбауэра из ГДР
- Денис Шмыгаль: У российской федерации есть намерения объявить войну 9 мая
- Возможно адмирал макаров. У Змеиного горит российский фрегат
- Ахметов, Ярославский, Буткевич и остальные. Как самые богатые украинцы помогают во время войны
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Новости по теме
- 13:25 Украинские "рф – спонсор терроризма". Подоляк сообщил о новом захоронении украинцев в селе в Киевской области
- 12:40 Украинские Подоляк рассказал о происходящих внутри рф процессах вследствие чрезмерной уверенности россиян в своей правоте
- 19:22 Украинские Подоляк к лаврову: Дистанция между фактами и фантазиями у представителей рф слишком большая