Северодонецк почти оцеплен, оккупанты пытаются штурмовать город - руководитель ВГА Стрюк

Российские войска пытаются штурмовать город Северодонецк Луганской области. Город почти окружен.

Об этом рассказал глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире всеукраинского телемарафона, пишет " Еспресо ".

"Город почти окружен войсками РФ и "ЛНР", пытаются штурмовать город по нескольким направлениям", - сказал он.

В то же время чиновник отметил, что эта информация не мотивирует жителей покидать город: темпы эвакуации существенно снизились, за день выезжают до десяти человек, которых удается уговорить.

"В городе остается около 15 тыс. населения, которое не выезжает", - сообщил глава ВГА.