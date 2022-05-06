Северодонецк почти оцеплен, оккупанты пытаются штурмовать город - руководитель ВГА Стрюк
Но не все мирные жители хотят покидать город
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Российские войска пытаются штурмовать город Северодонецк Луганской области. Город почти окружен.
Об этом рассказал глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире всеукраинского телемарафона, пишет "
"Город почти окружен войсками РФ и "ЛНР", пытаются штурмовать город по нескольким направлениям", - сказал он.
В то же время чиновник отметил, что эта информация не мотивирует жителей покидать город: темпы эвакуации существенно снизились, за день выезжают до десяти человек, которых удается уговорить.
"В городе остается около 15 тыс. населения, которое не выезжает", - сообщил глава ВГА.
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