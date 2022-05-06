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Северодонецк почти оцеплен, оккупанты пытаются штурмовать город - руководитель ВГА Стрюк

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Но не все мирные жители хотят покидать город

Северодонецк почти оцеплен, оккупанты пытаются штурмовать город - руководитель ВГА Стрюк

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские войска пытаются штурмовать город Северодонецк Луганской области. Город почти окружен.

Об этом рассказал глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире всеукраинского телемарафона, пишет "Еспресо".

"Город почти окружен войсками РФ и "ЛНР", пытаются штурмовать город по нескольким направлениям", - сказал он.

В то же время чиновник отметил, что эта информация не мотивирует жителей покидать город: темпы эвакуации существенно снизились, за день выезжают до десяти человек, которых удается уговорить.

"В городе остается около 15 тыс. населения, которое не выезжает", - сообщил глава ВГА.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
06.05.2022 в 20:26
Надеюсь наши хорошо подготовились к обороне города и не повторят ошибок Мариуполя. Надеюсь в этот раз мы не допустим захвата города, иначе Луганскую область мы полностью потеряем.
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