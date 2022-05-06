Их там нет: в Кремле не располагают информацией о судьбе фрегата Макаров
Наверное, опять моряки курили в неположенном месте
фото из свободных источников
Сегодня утром, 6 мая, некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что фрегат черноморского флота рф, который находится вблизи острова Змеиный,
Корабль получил серьезные повреждения но сохранил остойчивость и плавучесть.
На помощь фрегату из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.
Интересно, что в кремле отказались комментировать судьбу корабля.
Пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков на вопрос о фрегате коротко ответил: "Мы не располагаем такой информацией".
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