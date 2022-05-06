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Их там нет: в Кремле не располагают информацией о судьбе фрегата Макаров

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Наверное, опять моряки курили в неположенном месте

Их там нет: в Кремле не располагают информацией о судьбе фрегата Макаров

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня утром, 6 мая, некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что фрегат черноморского флота рф, который находится вблизи острова Змеиный, получил попадание украинской противокорабельной ракетой Нептун.

Корабль получил серьезные повреждения но сохранил остойчивость и плавучесть.

На помощь фрегату из временно оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

Интересно, что в кремле отказались комментировать судьбу корабля.

Пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков на вопрос о фрегате коротко ответил: "Мы не располагаем такой информацией".

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В статье: война с Россией
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