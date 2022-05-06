Состоялся еще один обмен пленными. Украинская сторона вернула 41-го человека
Еще несколько спасенных жизней
Getty Images / Global Images Ukraine
Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, что между Украиной и россией состоялся еще один обмен пленными.
"Вернули 41 человека, включая 11 женщин.
Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских.
Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины", - написала чиновница.
Добавим, что ранее стало известно об эвакуации из Мариуполя около полутысячи гражданских лиц.
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Источник:Ірина Верещук
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