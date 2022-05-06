  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Состоялся еще один обмен пленными. Украинская сторона вернула 41-го человека
В тренде

Состоялся еще один обмен пленными. Украинская сторона вернула 41-го человека

Общие новости
(1 голосов)

Еще несколько спасенных жизней

Состоялся еще один обмен пленными. Украинская сторона вернула 41-го человека

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о том, что между Украиной и россией состоялся еще один обмен пленными.

"Вернули 41 человека, включая 11 женщин.

Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских.

Особенно радостно, что сегодня среди освобожденных есть настоятель храма Православной Церкви Украины", - написала чиновница.

Добавим, что ранее стало известно об эвакуации из Мариуполя около полутысячи гражданских лиц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ірина Верещук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде