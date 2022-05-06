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В Украине декоммунизировали и законодательство

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Владимир Зеленский подписал соответствующий закон

В Украине декоммунизировали и законодательство

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".

Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

"Благодарю всех коллег народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие.

Мы вместе сделали то, на что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости".

Стефанчук также рассказал об изменениях в законодательстве:

  • нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";
  • нет стремления претворять в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества";
  • нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
  • нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей";
  • "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, РСФСР (Украинской ССР).

Также Кабинету министров поручили в ближайшее время провести то же на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных нарушениях.

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В статье: война с Россией
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