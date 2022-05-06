В Украине декоммунизировали и законодательство
Владимир Зеленский подписал соответствующий закон
фото из свободных источников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины".
Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.
"Благодарю всех коллег народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие.
Мы вместе сделали то, на что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости".
Стефанчук также рассказал об изменениях в законодательстве:
- нет упоминания о "победах Великой Октябрьской социалистической революции";
- нет стремления претворять в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества";
- нет ссылки на программы, разработанные коммунистической партией;
- нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других "товарищей";
- "вычищено" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, РСФСР (Украинской ССР).
Также Кабинету министров поручили в ближайшее время провести то же на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных нарушениях.
Популярное сейчас
- Возможно адмирал макаров. У Змеиного горит российский фрегат
- Петраков может вызвать в сборную Украины легионера - источник
- Творит историю. Моуриньо установил уникальное достижение в еврокубках
- Из-за разоблачений СБУ: российские оккупанты боятся, что дома в эрэфии их будут судить
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Новости по теме
- 00:40 Украинские Зеленский: В день, когда Джонсон выступал в украинском парламенте, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов
- 00:17 Украинские 1 самолет и 14 БПЛА за день - украинские средства ПВО продолжают активно минусить вражеские аппараты
- 23:59 Украинские Президент Польши Дуда: Границы между Польшей и Украиной фактически не будет