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Украинские защитники освободили пять населенных пунктов на Харьковщине

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Врага оттесняют от областного центра

Украинские защитники освободили пять населенных пунктов на Харьковщине

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о возвращении контроля над пятью населенными пунктами в Харьковской области. Об этом говорится в новом отчете Генштаба.

"По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки.

Противник продолжает блокировать отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, осуществляет систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск.

Также, враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", - говорится в заявлении Генштаба.

Напомним, что недавно россияне обстреляли детскую площадку в центре Харькова.

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В статье: война с Россией
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