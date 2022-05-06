Украинские защитники освободили пять населенных пунктов на Харьковщине
Врага оттесняют от областного центра
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о возвращении контроля над пятью населенными пунктами в Харьковской области. Об этом говорится в новом отчете Генштаба.
"По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки.
Противник продолжает блокировать отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, осуществляет систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск.
Также, враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", - говорится в заявлении Генштаба.
Напомним, что недавно россияне
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