Украинские защитники освободили пять населенных пунктов на Харьковщине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о возвращении контроля над пятью населенными пунктами в Харьковской области. Об этом говорится в новом отчете Генштаба.

"По результатам наступления подразделениями Сил обороны Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и частью села Черкасские Тишки. Противник продолжает блокировать отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области, осуществляет систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения наших войск. Также, враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", - говорится в заявлении Генштаба.