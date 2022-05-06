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РФ и Беларусь вышвырнули из Международной федерации тенниса

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РФ и Беларусь вышвырнули из Международной федерации тенниса

Фото: sport.ru

Новина українською

Международная федерация тенниса (ITF) исключила из своего состава федерации России и Беларуси из-за войны, которую РФ развязала против Украины.

Об этом сообщает Федерация Тенниса Украины в Facebook.

Соответствующее решение было принято на конференции ITF. В результате тайного голосования 80% делегатов конференции высказались в поддержку исключения федераций стран-агрессора из состава ITF, 20% делегатов были против этого.

Таким образом, в частности это означает, что России и Беларуси не будет в таких соревнованиях как Кубок Дэвиса и Кубок Федерации.

Кроме того, исполнительный директор ФТУ Евгений Зукин изложил позицию украинской федерации, которая заключается не только в отстранении федераций стран-агрессоров, но также в запрете выступать на соревнованиях индивидуальным теннисистам из РФ и Беларуси. Этот вопрос будет обсуждаться в будущем.

Напомним, что сейчас на турнирах WTA и ATP российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Также отметим, что в апреле Wimbledon стал первым международным теннисным турниром, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.

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В статье: война с Россией
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