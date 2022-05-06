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В беларуси остаются до шести установок ракетных комплексов Искандер-М и до шести самолетов рф

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Слова лукашенко расходятся с истиной

В беларуси остаются до шести установок ракетных комплексов Искандер-М и до шести самолетов рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует, что беларусь продолжает участвовать в войне Украины против россии. В новом отчете Генштаб сообщил, что в беларуси все еще остаются российские пусковые установки ракетных комплексов и самолеты.

"Определенные силы и средства вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинской-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

В республике беларусь в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил российской федерации в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и до шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины", - сообщает Генштаб ВСУ.

Напомним, что вчера самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко говорил, что беларусь не принимает ни одной войны и делает все, чтобы ее не было.

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В статье: война с Россией
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