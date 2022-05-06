В беларуси остаются до шести установок ракетных комплексов Искандер-М и до шести самолетов рф
Слова лукашенко расходятся с истиной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует, что беларусь продолжает участвовать в войне Украины против россии. В новом отчете Генштаб сообщил, что в беларуси все еще остаются российские пусковые установки ракетных комплексов и самолеты.
"Определенные силы и средства вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинской-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
В республике беларусь в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил российской федерации в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и до шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины", - сообщает Генштаб ВСУ.
Напомним, что вчера самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко говорил, что
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