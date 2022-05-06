Зеленский заявил, что не видит приближения конца войны

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорейшего завершения российско-украинской войны.

Об этом Зеленский заявил в выступлении перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.

"Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим ни желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений по вызовам, которые спровоцировала Россия этой войной.

С 24 февраля не было ни дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усилении санкций против России и т.д. И не было ни дня, когда мы бы не вели переговоры о безопасном выходе и "зеленом корриде", - сказал Зеленский.