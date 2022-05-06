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Зеленский заявил, что не видит приближения конца войны

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Президент не видит желания, в первую очередь, россии

Зеленский заявил, что не видит приближения конца войны

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нет признаков скорейшего завершения российско-украинской войны.

Об этом Зеленский заявил в выступлении перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.

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"Сегодня 72-е сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим ни желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений по вызовам, которые спровоцировала Россия этой войной.

С 24 февраля не было ни дня, чтобы мы не вели переговоры о предоставлении нам оружия, усилении санкций против России и т.д. И не было ни дня, когда мы бы не вели переговоры о безопасном выходе и "зеленом корриде", - сказал Зеленский.

Также президент объяснил, что Украина стремится добиться победы в войне как можно скорее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в том числе за средства, конфискованные в России.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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