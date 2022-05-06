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"По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают" - перехват СБУ разговоров оккупантов

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Это просто паника

"По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают" - перехват СБУ разговоров оккупантов

Новина українською

Подразделения оккупантов охвачены паникой и сожалеют, что приехали на войну в Украину.

Об этом свидетельствует перехват разговора российского оккупанта с матерью, который опубликовала СБУ.

"Пацаны уже просто в панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают".

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Также он возмущен, что на передовую бросают только рядовой состав, а их командиры сидят в безопасном месте в тылу.

"Я очень жалею, что сюда приехал. Здесь каждый день на счету", - резюмирует оккупант.

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В статье: война с Россией
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