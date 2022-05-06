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Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг

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Президент Украины отметил украинских военных наградами

Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских военных наградами. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал первым кавалером Креста боевых заслуг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Церемония награждения состоялась в Белом зале Героев Украины.

Награду "Крест боевых заслуг" получили:

  • Залужный Валерий Федорович - главнокомандующий ВСУ;
  • Калиевский Владислав Игоревич - заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Північ";
  • Мазуренко Дарья Андреевна - боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Північ";
  • Мойсюк Евгений Петрович - заместитель главнокомандующего ВСУ;
  • Охрименко Александр Петрович - командир 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Захід".

Первыми "За мужество и отвагу" были награждены:

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  • 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
  • 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
  • 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
  • 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
  • 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;
  • 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
  • 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

"Глава государства также вручил ордена "Золотая Звезда" шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен этого звания посмертно”, - пишет пресс-служба.

Орденом "Золотая Звезда" были отмечены:

  • мастер-сержант Сухопутных войск Павел Белоус;
  • старший сержант Александр Ключка;
  • Благодаря их действиям были уничтожены танки, БМД и БМП оккупантов в конце марта в Киевской области.
  • младший лейтенант Игорь Дикун - во время боя 23 марта, несмотря на огнестрельное ранение, продолжил бой и лично уничтожил десять пехотинцев, одну БМД и одну БМП противника;
  • полковник Сухопутных войск Роман Мамавко - после ранения командира, принял руководство бригадой и отлично руководил подразделениями в течение двух месяцев;
  • полковник сухопутных войск Павел Федосенко

"Как командир 92-й отдельной механизированной бригады с начала российской агрессии организовал и успешно ведет оборону города Харькова", - добавляет пресс-служба.

подполковник Александр Яковенко. Во время боевых действий в Донецкой области, подразделения под его командование, успешно уничтожали оккупантов и их технику.

"Орден "Золотая Звезда" из рук президента получили родные заместителя командира мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитана Андрея Норова. В начале войны он спланировал и организовал оборону Киевской ГЭС. В марте благодаря его умелым действиям были нанесены существенные поражения подразделениям противника в Киевской области и остановлено его продвижение", - пишет пресс-служба.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Руська (Лубны)
06.05.2022 в 20:18
Вітаємо Героїв війни! Дякуємо Вам!
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