РФ продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе Молдовы - Генштаб
Продолжаются семьдесят вторые сутки противостояния
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об общей ситуации на фронте по состоянию на 18:00 6 мая.
Наибольшая активность оккупантов продолжает наблюдаться на Слобожанском и Донецком направлениях.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил.
Отдельные подразделения вооруженных сил российской федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию украинской-российской границы в Брянское, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.
По имеющейся информации, в населенном пункте Клинцы Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое слаживание с целью дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины.
На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник осуществляет обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжает нанесения авиационных и ракетно-бомбовых ударов.
На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголовое.
На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел.
На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее.
На Авдеевском и Кураховском направлениях ограничился обстрелами позиций подразделений Сил обороны Украины.
В городе Мариуполь противник основные усилия сосредоточивал на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовсталь".
Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отступили.
На Южнобугском направлении враг активных наступательных действий не проводил, наносил огневые поражения по позициям наших войск в отдельных районах. Сосредоточил усилия на содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.
На Бессарабском направлении российская федерация продолжает провоцировать напряженность в Приднестровском регионе республики Молдова. Личный состав оперативной группы российских войск находится в боевой готовности "Полная".
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