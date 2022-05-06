Зеленский пригласил канцлера Германии Шольца 9 мая посетить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев 9 мая. По мнению Зеленского, это был бы "мощный шаг".

Об этом он заявил в выступлении перед представителями британского аналитического центра Chatham House, сообщает Reuters.

"Он (Шольц) приглашен, приглашение открыто, оно уже есть определенное время.

Его приглашают приехать в Украину, он может сделать этот очень мощный политический шаг – приехать сюда 9 мая в Киев.

Я не объясняю значение, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять почему ", – сказал Зеленский.