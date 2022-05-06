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ВС Беларуси запустили ракету в сторону России. Ее сбили в Брянской области - ФОТО, ВИДЕО

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Провокация, или шалости Лукашенко?

ВС Беларуси запустили ракету в сторону России. Ее сбили в Брянской области - ФОТО, ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Сегодня, примерно районе в 12:25-12:30 с военного аэродрома "Зябровка" (Гомельский район, Беларусь) по территории России была запущена ракета.

Об этом сообщает ТГ-канал "Беларускі Гаюн", подтверждая свои данные фото и видеоданными.

Источник отмечает, что вероятнее всего это был пуск с ЗРК С-400, которые базируется на аэродроме.

Примерно в то же время жители российской приграничной Злынки (Брянская область, РФ, 40 км. от Зябровки) зафиксировали над городом взрыв и образовавшееся после него облако дыма.

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Это подтверждают сами местные жители.

По характеру облака можно сказать, что это может быть и как самоликвидация ракеты в воздухе, так и след от того, что её сбили.

О том, что ракету С-400 запустили именно в направлении РФ говорит и след от полета.

Причина и последствия запуска пока что неясны. Официальные Москва и Минск пока что не комментируют инцидент.

ВС Беларуси запустили ракету в сторону России. Ее сбили в Брянской области - ФОТО, ВИДЕО - изображение 1
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В статье: война с Россией
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