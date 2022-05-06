Байден подпишет закон о ленд-лизе 9 мая

Президент США Джо Байден подпишет закон о "ленд-лизе" для Украины 9 мая.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время общения с журналистами на борту президентского самолета, пишет "Европейская правда".

"В понедельник президент подпишет Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине на 2022 год", - сказала Псаки.

Напомним, что закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.

Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.

Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией.