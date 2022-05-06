Байден подпишет закон о ленд-лизе 9 мая
У дядюшки Джо все в порядке с иронией
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден подпишет закон о "ленд-лизе" для Украины 9 мая.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время общения с журналистами на борту президентского самолета, пишет "Европейская правда".
"В понедельник президент подпишет Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине на 2022 год", - сказала Псаки.
Напомним, что закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США.
Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.
Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность США в победе Украины над россией.
Популярное сейчас
- Цепкие лапы родины: побег, протест и гибель Беккенбауэра из ГДР
- Петраков может вызвать в сборную Украины легионера - источник
- Сезон Первой и Второй лиг Украины официально признали недоигранным
- Российские войска обстреляли шесть ж/д станций, повреждения инфраструктуры тяжелые
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли