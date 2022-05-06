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На Восточном направлении уничтожен вражеский склад с боеприпасами, ликвидировано 15 оккупантов

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А также несколько единиц техники

На Восточном направлении уничтожен вражеский склад с боеприпасами, ликвидировано 15 оккупантов

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Оперативно-тактическая группировка "Восток" озвучила результаты противостояния с российскими оккупантами за 6 мая.

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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6 мая наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских фашистов.

Потери врага составляют:

  • личного состава – 15
  • БТР – 1
  • ББМ – 1
  • БМП – 1
  • артиллерийские системы – 5
  • АО – 1
  • БПЛА – 2
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В статье: война с Россией
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