На Восточном направлении уничтожен вражеский склад с боеприпасами, ликвидировано 15 оккупантов
А также несколько единиц техники
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Оперативно-тактическая группировка "Восток" озвучила результаты противостояния с российскими оккупантами за 6 мая.
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
6 мая наши воины обнаружили и уничтожили склад с боеприпасами российских фашистов.
Потери врага составляют:
- личного состава – 15
- БТР – 1
- ББМ – 1
- БМП – 1
- артиллерийские системы – 5
- АО – 1
- БПЛА – 2
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання Схід
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