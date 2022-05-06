Символично. Оккупанты разместили до 800 раненых солдат в сумасшедшем доме Ростовской области
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Генштаб ВСУ поделился оперативной информацией о потерях российской армии в живой силе в развязанной рф войне. Раненых уже лечат на базе психбольниц.
Потери врага в личном составе и технике продолжают расти. Нехватку койкомест в больницах для раненых решили восполнить специализированными заведениями.
"По имеющейся информации, в психбольнице населенного пункта Малотокмакской Ростовской области, которая частично передана в пользование Вооруженным силам Российской Федерации, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника", – говорится в сообщении.
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