Символично. Оккупанты разместили до 800 раненых солдат в сумасшедшем доме Ростовской области

Генштаб ВСУ поделился оперативной информацией о потерях российской армии в живой силе в развязанной рф войне. Раненых уже лечат на базе психбольниц.

Потери врага в личном составе и технике продолжают расти. Нехватку койкомест в больницах для раненых решили восполнить специализированными заведениями.

"По имеющейся информации, в психбольнице населенного пункта Малотокмакской Ростовской области, которая частично передана в пользование Вооруженным силам Российской Федерации, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших военнослужащих противника", – говорится в сообщении.