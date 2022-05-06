Reuters: Байден подпишет новый пакет военной помощи Украине на $100 млн

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ближайшие дни подпишет новый пакет вооружений для Украины на сумму минимум 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию трех высокопоставленных американских чиновников.

Чиновники на условиях анонимности заявили, что этот пакет, скорее всего, будет включать в себя больше боеприпасов для такого вооружения, как гаубицы.

О данном пакете может быть объявлено уже в течение следующих 24 часов.