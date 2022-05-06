Паралимпийская сборная Украины вышла в четвертьфинал Чемпионат мира

На чемпионате мира, который проходит в испанском городе Салоу, паралимпийская сборная Украины заняла первое место в своей группе и вышла в четвертьфинал.

В предыдущих матчах турнира украинцы одолели хозяев, испанцев (5:0) и североирландцев (7:0). Теперь же сине-желтые уверенно обыграли команду Аргентины – 5:1.

В составе паралимпийской сборной Украины по футболу выступают: Константин Симашко, Богдан Дембик, Иван Доненко, Ярослав Черныш, Артем Шеремет, Сергей Беденок, Станислав Подольский, Артем Красильников, Виталий Трушев, Богдан Кулинич, Иван Шкварло, Виталий Романчук, Олег. Тренеры – Сергей Овчаренко и Тарас Дутко.

Одержав три победы, сине-желтые заняли первое место в группе D. "Сине-желтые" вышли в четвертьфинал, который состоится девятого мая.