Оккупанты разбирают завалы мариупольского драмтеатра
Который сами же и разбомбили
CNN
Российские оккупанты ведут разбор завалов разбомбленного Мариупольского драмтеатра .
Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Maxar Technologies.
Судя по последним снимкам, сделанным 6 мая, для разбора завалов привлечен кран, грузовые автомобили.
Предполагается, что оккупанты пытаются разобрать завалы для пропагандистских мероприятий на 9 мая.
Напомним, что театр использовался как убежище для женщин, детей и стариков, однако рашисты все равно разбомбили здание особомощными авиационными бомбами.
По разным данным, в результате бомбардировки под завалами драмтеатра погибли от 300
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