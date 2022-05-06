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Оккупанты разбирают завалы мариупольского драмтеатра

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Который сами же и разбомбили

Оккупанты разбирают завалы мариупольского драмтеатра

CNN

Новина українською

Российские оккупанты ведут разбор завалов разбомбленного Мариупольского драмтеатра .

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Maxar Technologies.

Судя по последним снимкам, сделанным 6 мая, для разбора завалов привлечен кран, грузовые автомобили.

Предполагается, что оккупанты пытаются разобрать завалы для пропагандистских мероприятий на 9 мая.

Напомним, что театр использовался как убежище для женщин, детей и стариков, однако рашисты все равно разбомбили здание особомощными авиационными бомбами.

По разным данным, в результате бомбардировки под завалами драмтеатра погибли от 300 до 600 мирных жителей.

Оккупанты разбирают завалы мариупольского драмтеатра - изображение 1
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В статье: война с Россией
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