Оккупанты разбирают завалы мариупольского драмтеатра

Российские оккупанты ведут разбор завалов разбомбленного Мариупольского драмтеатра .

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Maxar Technologies.

Судя по последним снимкам, сделанным 6 мая, для разбора завалов привлечен кран, грузовые автомобили.

Предполагается, что оккупанты пытаются разобрать завалы для пропагандистских мероприятий на 9 мая.

Напомним, что театр использовался как убежище для женщин, детей и стариков, однако рашисты все равно разбомбили здание особомощными авиационными бомбами.