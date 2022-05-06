Россияне нанесли удар по Одесскому району. В области введут затяжной комендантский час 9 мая
Как и в большинстве областей в день победобесия на улицу выходить будет нельзя
Фото: instagram.com/lbws_168
Враг нанес новый удар по Одещине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко. Губернатор населенный пункт не указал, однако сообщил, что обошлось без жертв.
"Вечером противник совершил ракетный удар по Одесскому району двумя ракетами. К счастью, пострадавших нет. Прошу доверять только официальному сообщению соответствующих военных командований", - отметил он.
Также Марченко объявил, что 9 мая во всей области будет комендантский час.
"Она будет действовать по всей территории Одесской области и продлится с 22 часов 8 мая по 5 час утра 10 мая. Прошу жителей Одещины с пониманием отнестись к данному требованию", - добавил чиновник.
Ранее мы сообщали, что
Популярное сейчас
- Цепкие лапы родины: побег, протест и гибель Беккенбауэра из ГДР
- Возможно адмирал макаров. У Змеиного горит российский фрегат
- Прямо на Азовстали. Военнослужащая трогательно исполнила известный украинский марш
- Среди военных армии оккупанта начали называться сроки окончания т.н. "специальной операции"
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО