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Россияне нанесли удар по Одесскому району. В области введут затяжной комендантский час 9 мая

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Как и в большинстве областей в день победобесия на улицу выходить будет нельзя

Россияне нанесли удар по Одесскому району. В области введут затяжной комендантский час 9 мая

Фото: instagram.com/lbws_168

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Враг нанес новый удар по Одещине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Марченко. Губернатор населенный пункт не указал, однако сообщил, что обошлось без жертв.

"Вечером противник совершил ракетный удар по Одесскому району двумя ракетами. К счастью, пострадавших нет. Прошу доверять только официальному сообщению соответствующих военных командований", - отметил он.

Также Марченко объявил, что 9 мая во всей области будет комендантский час.

"Она будет действовать по всей территории Одесской области и продлится с 22 часов 8 мая по 5 час утра 10 мая. Прошу жителей Одещины с пониманием отнестись к данному требованию", - добавил чиновник.

Ранее мы сообщали, что в СНБО призвали не игнорировать сигналы тревоги 8 и 9 мая.

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В статье: война с Россией Максим Марченко
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