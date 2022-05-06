Моргенштерна на россии признали иностранным агентом

Минюст россии обновил список иностранных агентов, добавив еще нескольких фигурантов.

Среди новых членов реестра физлиц-иноагентов - рэпер Моргенштерн.

Сейчас 24-летний рэпер находится за границей.

Читайте также Как мог бы выглядеть плейлист сборной Украины с песнями на украинском языке и без Моргенштерна. ВИДЕО

Отметим, что Моргенштерн – популярный рэп-исполнитель не только в россии, но и среди молодежи Украины.

Известен своими эпатажными текстами.

29 июня 2021 года СБУ внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины и которым въезд в страну запрещен.