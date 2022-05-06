Моргенштерна на россии признали иностранным агентом
Не щадят никого
Минюст россии обновил список иностранных агентов, добавив еще нескольких фигурантов.
Среди новых членов реестра физлиц-иноагентов - рэпер Моргенштерн.
Сейчас 24-летний рэпер находится за границей.
Читайте такжеКак мог бы выглядеть плейлист сборной Украины с песнями на украинском языке и без Моргенштерна. ВИДЕО
Отметим, что Моргенштерн – популярный рэп-исполнитель не только в россии, но и среди молодежи Украины.
Известен своими эпатажными текстами.
29 июня 2021 года СБУ внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины и которым въезд в страну запрещен.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:BBC
Популярное сейчас
- ВС Беларуси запустили ракету в сторону России. Ее сбили в Брянской области - ФОТО, ВИДЕО
- Путин снова встретится с Лукашенко
- СМИ: В зоне риска два клуба УПЛ. Оболонь думает о повышение в классе
- Российские войска обстреляли шесть ж/д станций, повреждения инфраструктуры тяжелые
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
Новости по теме
- 00:40 Украинские Зеленский: В день, когда Джонсон выступал в украинском парламенте, российская армия нанесла по Украине 15 ракетных ударов
- 00:17 Украинские 1 самолет и 14 БПЛА за день - украинские средства ПВО продолжают активно минусить вражеские аппараты
- 23:59 Украинские Президент Польши Дуда: Границы между Польшей и Украиной фактически не будет
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти