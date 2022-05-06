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Моргенштерна на россии признали иностранным агентом

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Не щадят никого

Моргенштерна на россии признали иностранным агентом

Новина українською

Минюст россии обновил список иностранных агентов, добавив еще нескольких фигурантов.

Среди новых членов реестра физлиц-иноагентов - рэпер Моргенштерн.

Сейчас 24-летний рэпер находится за границей.

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Отметим, что Моргенштерн – популярный рэп-исполнитель не только в россии, но и среди молодежи Украины.

Известен своими эпатажными текстами.

29 июня 2021 года СБУ внесло Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины и которым въезд в страну запрещен.

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В статье: война с Россией
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Источник:
BBC

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