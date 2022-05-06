Reuters: путин 9 мая намекнет Западу на "судный день"
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Президент рф путин пошлет Западу предупреждение о "судном дне" – в частности, о возможном применение ядерного оружия, во время парада 9 мая.
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Так, по информации издания, во время парада над собором Василия Блаженного в Москве впервые с 2010 года пролетит Ил-80 "Судный день".
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Напомним, что специально переоборудованный Ил-80 носит "гордое" название "летающий кремль", он должен обеспечить возможность президенту рф управлять страной с воздуха в случае ядерного удара на земле.
В последний раз "летающий кремль" вылетал на 9 мая 12 лет назад – в 2010-м.
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