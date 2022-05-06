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Верещук: Из Азовстали эвакуировали 50 женщин, детей и пожилых людей

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В субботу эвакуация продолжится

Верещук: Из Азовстали эвакуировали 50 женщин, детей и пожилых людей

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 6 мая, из "Азовстали" в Мариуполе были эвакуированы 50 женщин, детей и пожилых людей.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

"Сегодня мы проводили эвакуацию гражданских из "Азовстали". На обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. К сожалению, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять возле "Азовстали". Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращение огня, поэтому эвакуация проходила очень медленно.

Однако, сегодня нам удалось вытащить из "Азовстали" 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра с утра мы продолжим эвакуационную операцию", - заявила Верещук.

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Также она отметила, что по плану в 17:00 на Порт Сити должны быть автобусы, которые отвезут людей в Безымянный. Там люди из Порт Сити присоединятся к колонне из "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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