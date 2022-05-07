ПФЛ досрочно завершает сезон, Тете может заменить Ярмоленко. Главные новости за 6 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 6-е мая.

Решение, которое анонсировалось ранее, было объявлено официально. Вслед за УПЛ, были досрочно завершены два других футбольных турнира - Первая и Вторая украинские лиги. ПФЛ своим решением утвердила турнирные таблицы Первой и Второй лиг по состоянию на 24 февраля 2022 года. Команды, которые заняли последние места в группах "А" и "Б" Второй лиги, не вылетают и не прекращают членство в ПФЛ. Стоит отдельно отметить, что пока не решен вопрос обмена командами между лигами. Это будет прорабатываться позже.

Лондонский "Вест Хэм" планирует подписать вингера "Шахтера" Тете. Об этом передает TalkSPORT. Наставник "молотков" Дэвид Мойес заинтересован в подписании бразильца, который временно защищает цвета "Лиона". Летом он должен будет формально вернуться к "горнякам", однако из-за неопределенно будущего команды и чемпионата, высока вероятность продажи легионеров. Тете - прямой конкурент/сменщик Андрея Ярмоленко на правом крыле атаки. У украинца летом истекает контракт с "Вест Хэмом".

Новости из расположения "сине-желтой" команды, которая продолжает подготовку к игре против Шотландии. Сегодня в Словении был день открытых дверей. Александр Петраков и Тарас Степаненко посетили пресс-конференцию, пообщавшись с журналистами, а после началась открытая тренировка. Стоит отметить, что вне общей группы работали два вингера - Виктор Цыганков и Михаил Мудрик. Помимо этого из-за болей в колене не занимался Алексей Гуцуляк - он отправился на МРТ.

После ряда успешных результатов на внутренней арене, лондонский "Арсенал" подписал новый контракт с главным тренером Микелем Артетой. Отныне сделка с испанским коучем будет действительна до лета 2025-го года. Несмотря на провальный старт нынешнего сезона АПЛ, "канониры" сумели серьезно прибавить по ходу кампании и за три тура до финиша идут на четвертом месте в АПЛ. Впервые со времен Арсена Венгера лондонский "Арсенал" может финишировать в топ-4, что позволит им вернуться в Лигу Чемпионов.

Стартовал 36-й тур Серии А. На пятницу из-за финала кубка Италии было вынесено два поединка. В первом миланскому "Интеру" пришлось серьезно помучиться, дабы обыграть "Эмполи". К 30-й минуте коллектив Индзаги пропустил трижды (одно взятие ворот отменил ВАР), однако после сумел взять себя в руки и выдал камбэка - автогол Романьоли, дубль Мартинеса и гол Санчеса принесли "нерадзурри" тяжелую победу и временно лидерство. "Милан" может обойти соседей уже в воскресенье. В другой поединке "Ювентус" неожиданно проиграл "Дженоа", пропустив два гола в концовке игры. В среду, 11-го мая, "Интер" и "Юве" встретятся в финале кубка Италии.