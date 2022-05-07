  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ПФЛ досрочно завершает сезон, Тете может заменить Ярмоленко. Главные новости за 6 мая
В тренде

ПФЛ досрочно завершает сезон, Тете может заменить Ярмоленко. Главные новости за 6 мая

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Новости из расположения сборной, новый контракт Артеты и характер "Интера" - сводка главных новостей за пятницу

ПФЛ досрочно завершает сезон, Тете может заменить Ярмоленко. Главные новости за 6 мая

Фото: ФК Шахтер Донецк

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 6-е мая.

Сезон в Первой и Второй лигах завершен досрочно

Решение, которое анонсировалось ранее, было объявлено официально. Вслед за УПЛ, были досрочно завершены два других футбольных турнира - Первая и Вторая украинские лиги. ПФЛ своим решением утвердила турнирные таблицы Первой и Второй лиг по состоянию на 24 февраля 2022 года. Команды, которые заняли последние места в группах "А" и "Б" Второй лиги, не вылетают и не прекращают членство в ПФЛ. Стоит отдельно отметить, что пока не решен вопрос обмена командами между лигами. Это будет прорабатываться позже.

Футболист "Шахтера" может занять место Ярмоленко в "Вест Хэме"

Лондонский "Вест Хэм" планирует подписать вингера "Шахтера" Тете. Об этом передает TalkSPORT. Наставник "молотков" Дэвид Мойес заинтересован в подписании бразильца, который временно защищает цвета "Лиона". Летом он должен будет формально вернуться к "горнякам", однако из-за неопределенно будущего команды и чемпионата, высока вероятность продажи легионеров. Тете - прямой конкурент/сменщик Андрея Ярмоленко на правом крыле атаки. У украинца летом истекает контракт с "Вест Хэмом".

Мудрик и Цыганков работают вне общей группы сборной Украины

Новости из расположения "сине-желтой" команды, которая продолжает подготовку к игре против Шотландии. Сегодня в Словении был день открытых дверей. Александр Петраков и Тарас Степаненко посетили пресс-конференцию, пообщавшись с журналистами, а после началась открытая тренировка. Стоит отметить, что вне общей группы работали два вингера - Виктор Цыганков и Михаил Мудрик. Помимо этого из-за болей в колене не занимался Алексей Гуцуляк - он отправился на МРТ.

Лондонский "Арсенал" продлил контракт с главным тренером

После ряда успешных результатов на внутренней арене, лондонский "Арсенал" подписал новый контракт с главным тренером Микелем Артетой. Отныне сделка с испанским коучем будет действительна до лета 2025-го года. Несмотря на провальный старт нынешнего сезона АПЛ, "канониры" сумели серьезно прибавить по ходу кампании и за три тура до финиша идут на четвертом месте в АПЛ. Впервые со времен Арсена Венгера лондонский "Арсенал" может финишировать в топ-4, что позволит им вернуться в Лигу Чемпионов.

"Интер" вновь возглавил таблицу итальянского чемпионата

Стартовал 36-й тур Серии А. На пятницу из-за финала кубка Италии было вынесено два поединка. В первом миланскому "Интеру" пришлось серьезно помучиться, дабы обыграть "Эмполи". К 30-й минуте коллектив Индзаги пропустил трижды (одно взятие ворот отменил ВАР), однако после сумел взять себя в руки и выдал камбэка - автогол Романьоли, дубль Мартинеса и гол Санчеса принесли "нерадзурри" тяжелую победу и временно лидерство. "Милан" может обойти соседей уже в воскресенье. В другой поединке "Ювентус" неожиданно проиграл "Дженоа", пропустив два гола в концовке игры. В среду, 11-го мая, "Интер" и "Юве" встретятся в финале кубка Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде