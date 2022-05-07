  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Боеприпасы и оборудование. Байден объявил о дополнительной помощи Украине
В тренде

Боеприпасы и оборудование. Байден объявил о дополнительной помощи Украине

Общие новости
(1 голосов)

На 150 млн долларов

Боеприпасы и оборудование. Байден объявил о дополнительной помощи Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Белый дом обнародовал заявление президента Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты Америки выделяют Украине дополнительную помощь в размере 150 млн долларов.

«Украина получит дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование», - говорится в заявлении Байдена.

Президент отметил, что «Соединенные Штаты в сжатые сроки обеспечили исторически важный объем помощи Украине в области безопасности». «Мы отправляем оружие и технику, которые одобрил Конгресс, прямо на передовую борьбы за свободу Украины», - подчеркнул Байден.

В то же время президент отметил, что его администрация «почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки средств на поддержку обороноспособности Украины в условиях имеющихся ограничений».

«Чтобы Украина преуспела в следующей фазе войны, ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать единство и решимость обеспечить непрерывный поток оружия и боеприпасов в Украину. Конгресс США должен как можно быстрее предоставить запрашиваемое финансирование, необходимое для усиления возможностей Украины на поле боя и за столом переговоров», - подчеркнул Джо Байден.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден подпишет закон о "ленд-лизе" для Украины 9 мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Джо Байден
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Голос Америки

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде