Боеприпасы и оборудование. Байден объявил о дополнительной помощи Украине

Белый дом обнародовал заявление президента Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты Америки выделяют Украине дополнительную помощь в размере 150 млн долларов.

«Украина получит дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование», - говорится в заявлении Байдена.

Президент отметил, что «Соединенные Штаты в сжатые сроки обеспечили исторически важный объем помощи Украине в области безопасности». «Мы отправляем оружие и технику, которые одобрил Конгресс, прямо на передовую борьбы за свободу Украины», - подчеркнул Байден.

В то же время президент отметил, что его администрация «почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки средств на поддержку обороноспособности Украины в условиях имеющихся ограничений».

«Чтобы Украина преуспела в следующей фазе войны, ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать единство и решимость обеспечить непрерывный поток оружия и боеприпасов в Украину. Конгресс США должен как можно быстрее предоставить запрашиваемое финансирование, необходимое для усиления возможностей Украины на поле боя и за столом переговоров», - подчеркнул Джо Байден.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден подпишет закон о "ленд-лизе" для Украины 9 мая.