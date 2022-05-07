  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ отбили несколько населенных пунктов на юге Украины – Генштаб
В тренде

ВСУ отбили несколько населенных пунктов на юге Украины – Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

На Азовстали россияне возобновили наступление

ВСУ отбили несколько населенных пунктов на юге Украины – Генштаб

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке за субботу, 7 мая, сообщает, что "благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей". При этом названия населенных пунктов не указываются.

В целом, на Южнобужском направлении россияне активных боевых действий не проводили. Наносили ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона.

Что касается других направлений, то на Донецком и Таврическом продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск.

Подразделения противника пытаются вести наступательные действия в Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют. На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстрелы украинских позиций.

В районе Мариуполя основные усилия российские оккупанты сосредоточиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы Харькова и разведывает позиции подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

Напомним, в пятницу, 6 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о возвращении контроля над пятью населенными пунктами в Харьковской области.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex-696 (Немирів)
07.05.2022 в 09:59
Дуже хотілося б прочитати ранкові відомості відГенштабу ЗСУ: вчора ввечері українськими ЗСУ взято рід контроль всю територію москви.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде