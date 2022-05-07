ВСУ отбили несколько населенных пунктов на юге Украины – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке за субботу, 7 мая, сообщает, что "благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей". При этом названия населенных пунктов не указываются.

В целом, на Южнобужском направлении россияне активных боевых действий не проводили. Наносили ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона.

Что касается других направлений, то на Донецком и Таврическом продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов с целью сковывания действий наших войск.

Подразделения противника пытаются вести наступательные действия в Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях, успеха не имеют. На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстрелы украинских позиций.

В районе Мариуполя основные усилия российские оккупанты сосредоточиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации противник возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстрелы Харькова и разведывает позиции подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

Напомним, в пятницу, 6 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о возвращении контроля над пятью населенными пунктами в Харьковской области.