Ярмоленко обратился к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из Азовстали в Мариуполе

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко записал видеообращение на английском языке к своим подписчикам в Инстаграм, рассказав о проблеме "Азовстали" в Мариуполе:

“Из корабельной и наземной артиллерии, из танков, с боевых самолетов “Азовсталь”, на котором находятся сотни гражданских (среди которых дети) и тысячи военных, среди которых 700 раненых, обстреливается россиянами.

— на заводе заканчивается еда, нет чистой воды и все меньше уцелевших бомбоубежищ;

— ежедневно умирают гражданские и военные;

— украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны;

— просим международные организации и мировых политиков и дипломатов давить на путина и содействовать организации зеленого коридора для ВСЕХ на “Азовстали”: гражданских, военных, раненых, убитых;

— это остановит кровопролитие, геноцид и смерть”, - сказал Ярмоленко.