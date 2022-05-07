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Ярмоленко обратился к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из Азовстали в Мариуполе

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Ярмоленко обратился к мировому сообществу с просьбой освободить украинцев из Азовстали в Мариуполе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко записал видеообращение на английском языке к своим подписчикам в Инстаграм, рассказав о проблеме "Азовстали" в Мариуполе:

“Из корабельной и наземной артиллерии, из танков, с боевых самолетов “Азовсталь”, на котором находятся сотни гражданских (среди которых дети) и тысячи военных, среди которых 700 раненых, обстреливается россиянами.

— на заводе заканчивается еда, нет чистой воды и все меньше уцелевших бомбоубежищ;

— ежедневно умирают гражданские и военные;

— украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны;

— просим международные организации и мировых политиков и дипломатов давить на путина и содействовать организации зеленого коридора для ВСЕХ на “Азовстали”: гражданских, военных, раненых, убитых;

— это остановит кровопролитие, геноцид и смерть”, - сказал Ярмоленко.

Напомним, что защитники Мариуполя, в том числе полк "Азов", 36-я бригада морской пехоты и силовые структуры города, героически держат оборону в течение 73 дней против нашествия российских военных, которые преобладают в живой и технической силе. В настоящее время украинские герои находятся на территории завода "Азовсталь", а вместе с ними в бункерах находятся сотни гражданских мариупольцев.

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В статье: Андрей Ярмоленко война с Россией Азовсталь
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