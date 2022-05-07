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В Ирпене заработал железнодорожный мост, разрушенный россиянами – ВИДЕО

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В Ирпене заработал железнодорожный мост, разрушенный россиянами – ВИДЕО

Новина українською

В субботу, 7 мая, был восстановлен железнодорожный мост в Ирпене – по нему прошел первый поезд. Соответствующее видео опубликовал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Имеем железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на ирпенский железнодорожный вокзал прибыла электричка", - цитирует мэра Украинская правда.

Мост был разрушен во время вторжения российской армии в Киевскую область. Ирпень, напомним, был освобожден 28 марта.

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В статье: война с Россией
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