Знаменитую кофту Зеленского продали на благотворительном аукционе за 3,4 млн гривен

В Англии на благотворительном аукционе разыграли интересный и эксклюзивный лот: флисовая кофта президента Украины Владимира Зеленского. Победитель выложил за нее 90 тысяч фунтов стерлингов, что равняется 3,4 миллионам гривен. Об этом сообщает The Telegraph.

Стартовая стоимость лота составляла 50 тысяч фунтов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что такая уникальная вещь должна стоить гораздо дороже и призвал не жалеть денег за кофту.

Отметим, что Владимир Зеленский также выступил на этом благотворительном аукционе, похвалив "храброго Бориса", который не побоялся приехать в Киев в столь тяжелое время.

Также добавим, что были проданы и другие вещи на этом аукционе, в частности кувшин-петушок, подаренный Джонсону во время его визита в столицу. Все вырученные деньги будут направлены на помощь Украине.