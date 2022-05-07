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Президент Вереса: У меня дома произошло военное преступление – россияне казнили моих двух охранников

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Эмоционально это трудно воспринять

Президент Вереса: У меня дома произошло военное преступление – россияне казнили моих двух охранников

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал, что происходило в его доме в Ирпене во время оккупации города:

“Они жили там ориентировочно 10 дней. Фактически дома находились в оккупации. Пожалуй, это не так ужасно, как когда прилетает снаряд, но все равно… Состояние домов очень сложное.

Осталось два охранника. Расстреляны в затылок, фактически казнены как пленные. У меня дома произошло военное преступление. Это эмоционально очень сложно. Было три растяжки. Одна – большой артиллерийский фугасный снаряд, прикрепленный к входной двери. И две гранаты. Это только на мирных гражданских граждан рассчитано.

Они оставили свою одежду, свое оружие, бронежилеты. Часть верхней одежды исчезла, возможно, они выходили в ней. Самое ценное забрали, но, видимо, выходили на скорую руку, бежали с той территории”, - сказал Надеин.

Напомним, что российские войска зашли в Ирпень 27 февраля и смогли удержаться там чуть больше месяца. Украинские военные выбили захватчиков и заставили их отступить из города, а затем и в целом из Киевской области.

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В статье: Ирпень война с Россией
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ

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