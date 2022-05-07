Президент Вереса: У меня дома произошло военное преступление – россияне казнили моих двух охранников

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал, что происходило в его доме в Ирпене во время оккупации города:

“Они жили там ориентировочно 10 дней. Фактически дома находились в оккупации. Пожалуй, это не так ужасно, как когда прилетает снаряд, но все равно… Состояние домов очень сложное.

Осталось два охранника. Расстреляны в затылок, фактически казнены как пленные. У меня дома произошло военное преступление. Это эмоционально очень сложно. Было три растяжки. Одна – большой артиллерийский фугасный снаряд, прикрепленный к входной двери. И две гранаты. Это только на мирных гражданских граждан рассчитано.

Они оставили свою одежду, свое оружие, бронежилеты. Часть верхней одежды исчезла, возможно, они выходили в ней. Самое ценное забрали, но, видимо, выходили на скорую руку, бежали с той территории”, - сказал Надеин.