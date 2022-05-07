Генштаб ВСУ: Убиты уже 25 тысяч российских оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил очередные сутки борьбы против российских оккупантов. За прошедшие 24 часа было уничтожено 200 солдат противника, а общие потери личного состава достигли 25 тысяч.

Также следует отметить, что добавилось еще 17 сбитых беспилотников, а также 27 ББМ.

В целом потери оккупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:

личного состава - ликвидировано около 25100 (+200 за последние сутки),

танков ‒ 1122 (+12),

боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27),

артиллерийских систем – 509 (+7),

РСЗО - 172 (+1),

средства ПВО - 84(+1),

самолетов – 199,

вертолетов – 155,

автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8),

корабли/катера - 11,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17),

специальная техника - 38,

крылатые ракеты – 90.

Данные приблизительны, ведь процесс подсчета усложняется интенсивностью боевых действий.