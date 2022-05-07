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Генштаб ВСУ: Убиты уже 25 тысяч российских оккупантов

Общие новости
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Юбилей!

Генштаб ВСУ: Убиты уже 25 тысяч российских оккупантов

Фото: censor.net

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил очередные сутки борьбы против российских оккупантов. За прошедшие 24 часа было уничтожено 200 солдат противника, а общие потери личного состава достигли 25 тысяч.

Также следует отметить, что добавилось еще 17 сбитых беспилотников, а также 27 ББМ.

В целом потери оккупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава - ликвидировано около 25100 (+200 за последние сутки),
  • танков ‒ 1122 (+12),
  • боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27),
  • артиллерийских систем – 509 (+7),
  • РСЗО - 172 (+1),
  • средства ПВО - 84(+1),
  • самолетов – 199,
  • вертолетов – 155,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8),
  • корабли/катера - 11,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17),
  • специальная техника - 38,
  • крылатые ракеты – 90.

Данные приблизительны, ведь процесс подсчета усложняется интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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Комментарии (1)
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aleks68
07.05.2022 в 12:12
мокшанские ..... на удобрение
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