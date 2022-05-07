Генштаб ВСУ: Убиты уже 25 тысяч российских оккупантов
Юбилей!
Фото: censor.net
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подытожил очередные сутки борьбы против российских оккупантов. За прошедшие 24 часа было уничтожено 200 солдат противника, а общие потери личного состава достигли 25 тысяч.
Также следует отметить, что добавилось еще 17 сбитых беспилотников, а также 27 ББМ.
В целом потери оккупантов с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава - ликвидировано около 25100 (+200 за последние сутки),
- танков ‒ 1122 (+12),
- боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27),
- артиллерийских систем – 509 (+7),
- РСЗО - 172 (+1),
- средства ПВО - 84(+1),
- самолетов – 199,
- вертолетов – 155,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1934 (+8),
- корабли/катера - 11,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17),
- специальная техника - 38,
- крылатые ракеты – 90.
Данные приблизительны, ведь процесс подсчета усложняется интенсивностью боевых действий.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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Комментарии (1)
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aleks68
07.05.2022 в 12:12
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