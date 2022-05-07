В Берлине 8-9 мая запретили символику Украины. Посол Мельник назвал это катастрофой

8-9 мая, когда цивилизованный мир вспоминает жертв Второй мировой войны, а в москве устраивают «победобесный шабаш», в столице Германии Берлине заявлено проведение около 50 различных акций.

Опасаясь провокации со стороны пророссийских участников этих акций, власти Берлина запретили использование на мероприятиях российской символики, а также символов полномасштабного вторжения в Украину – буквы "Z", "V" и георгиевскую ленту.

В то же время, немецкая полиция заявила, что на территориях мемориалов и памятников будет запрещена любая символика не только страны-агрессора, но и Украины.

Это решение возмутило посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, назвавшего запрет "огромным скандалом" и "политической катастрофой". "Мы в шоке от того, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и удар в лицо украинскому народу", - сказал Мельник в интервью изданием группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Как заявил Мельник, то, что нести украинский флаг в Берлине будет запрещено "равно как и российский, под которым днем ​​и ночью совершают худшие военные преступления против украинского гражданского населения и десятки тысяч украинок и украинцев, женщин и детей хладнокровно убивают, является большим скандалом".

"То, что нация-жертва и виновники приравниваются друг к другу, просто возмутительно", - заявил посол и призвал правящую бургомистершу Берлина Франциску Гиффай (Franziska Giffey) "немедленно отменить это сомнительное решение".

Интересно, что сама Гиффай заявила, что ситуация в этом году "особенная" и сообщила о планах посетить мероприятие, организованное украинской стороной 8 мая. Она заявила, что "сегодня это не памятная акция, а скорее знак солидарности с украинской общиной".

Между тем, власти нескольких федеральных земель сообщили об активизации провокаций и вбросе фейковых новостей антизападного толка накануне памятной даты, сообщает Немецкая волна.

Ранее, 5 мая стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и, по информации СМИ, стороны уладили все недоразумения, которые были в прошлом.