Эстония примет участие в восстановлении Житомирщины после войны
Наши балтийские друзья стремятся помочь
Запорізька ОВА
Эстония будет участвовать в восстановлении Житомирской области, и уже находится в тесных контактах для получения информации о потребностях. Об этом заявила министр иностранных дел страны.
Она отметила, что Эстония относительно небольшая страна, но ее идея состоит в том, чтобы привлечь других партнеров, в том числе финансовых посредников и других стран.
Эти средства пойдут на строительство домов, детских садов, больниц и зданий госорганов и обеспечит реализацию больших структурных проектов.
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Источник:Укрінформ
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