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Эстония примет участие в восстановлении Житомирщины после войны

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Наши балтийские друзья стремятся помочь

Эстония примет участие в восстановлении Житомирщины после войны

Запорізька ОВА

Новина українською

Эстония будет участвовать в восстановлении Житомирской области, и уже находится в тесных контактах для получения информации о потребностях. Об этом заявила министр иностранных дел страны.

Она отметила, что Эстония относительно небольшая страна, но ее идея состоит в том, чтобы привлечь других партнеров, в том числе финансовых посредников и других стран.

Эти средства пойдут на строительство домов, детских садов, больниц и зданий госорганов и обеспечит реализацию больших структурных проектов.

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В статье: Эстония Житомир война с Россией
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Источник:
Укрінформ

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