Эстония примет участие в восстановлении Житомирщины после войны

Эстония будет участвовать в восстановлении Житомирской области, и уже находится в тесных контактах для получения информации о потребностях. Об этом заявила министр иностранных дел страны.

Она отметила, что Эстония относительно небольшая страна, но ее идея состоит в том, чтобы привлечь других партнеров, в том числе финансовых посредников и других стран.

Эти средства пойдут на строительство домов, детских садов, больниц и зданий госорганов и обеспечит реализацию больших структурных проектов.