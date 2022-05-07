За прошедшие сутки россияне трижды обстреляли Харьков. Также ракетами была атакована область
Захватчики могут только уничтожать
Телеграм Олега Синєгубова
Российские оккупанты продолжают уничтожать украинскую инфраструктуру. В то время как украинские военные отодвигают захватчиков подальше от Харькова, орки не останавливаются в своих обстрелах.
“За минувшие сутки произвели 3 обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).
По силам обороны Харькова рашисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику”, - говорится в заявлении главы ОВА Синегубова.
Также была атакована и Харьковская область. Кроме обстрелов Сковородиновки, как сообщает "Суспільне", российские оккупанты нанесли удар по Краснограду, расположенному почти у границы с Полтавской областью. Также поселок Золочев был атакован артиллерией.
Местные власти призывают не рисковать жизнью и всем жителям находиться в бомбоубежищах, особенно во время воздушной тревоги.
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