За прошедшие сутки россияне трижды обстреляли Харьков. Также ракетами была атакована область

Российские оккупанты продолжают уничтожать украинскую инфраструктуру. В то время как украинские военные отодвигают захватчиков подальше от Харькова, орки не останавливаются в своих обстрелах.

“За минувшие сутки произвели 3 обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ). По силам обороны Харькова рашисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику”, - говорится в заявлении главы ОВА Синегубова.

Также была атакована и Харьковская область. Кроме обстрелов Сковородиновки, как сообщает "Суспільне", российские оккупанты нанесли удар по Краснограду, расположенному почти у границы с Полтавской областью. Также поселок Золочев был атакован артиллерией.

Местные власти призывают не рисковать жизнью и всем жителям находиться в бомбоубежищах, особенно во время воздушной тревоги.