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За прошедшие сутки россияне трижды обстреляли Харьков. Также ракетами была атакована область

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Захватчики могут только уничтожать

За прошедшие сутки россияне трижды обстреляли Харьков. Также ракетами была атакована область

Телеграм Олега Синєгубова

Новина українською

Российские оккупанты продолжают уничтожать украинскую инфраструктуру. В то время как украинские военные отодвигают захватчиков подальше от Харькова, орки не останавливаются в своих обстрелах.

“За минувшие сутки произвели 3 обстрела Харькова из РСЗО и артиллерии. Пострадали Северная Салтовка и Индустриальный район (ХТЗ).

По силам обороны Харькова рашисты нанесли и ракетный удар. Украинские защитники удерживают свои позиции и дают достойный отпор противнику”, - говорится в заявлении главы ОВА Синегубова.

Также была атакована и Харьковская область. Кроме обстрелов Сковородиновки, как сообщает "Суспільне", российские оккупанты нанесли удар по Краснограду, расположенному почти у границы с Полтавской областью. Также поселок Золочев был атакован артиллерией.

Местные власти призывают не рисковать жизнью и всем жителям находиться в бомбоубежищах, особенно во время воздушной тревоги.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Олег Синєгубов

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