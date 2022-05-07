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Binance показал дроп NFT Шахтера

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Эта акция соберет средства на благотворительность

Binance показал дроп NFT Шахтера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Маркетплейс Binance на официальном сайте написал о благотворительном дропе NFT футбольного клуба "Шахтер".

Украинский клуб выставит на аукцион одиннадцать футболок с автографами по своей инициативе "Футбол ради мира" в честь запуска NFT. В рамках этого проекта горняки поддерживают украинских детей, организуя товарищеские матчи и отправляя вырученные средства по продаже билетов на благотворительность.

Аукцион продлится с 7 по 14 мая. 11 участников, предлагающих высокую цену, получают лимитированную футболку команды с подписями всех игроков и тренерского штаба.

Кроме того, есть возможность приобрести коллекцию Mystery Box "FC Shakhtar". Mystery Box содержат NFT четырех разных уровней редкости: обычный (N), редкий (R), очень редкий (SR) или очень-очень редкий (SSR). Каждая из них стоит 10 10 BUSD.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией Binance
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Источник:
Binancе

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