Binance показал дроп NFT Шахтера
Эта акция соберет средства на благотворительность
Getty Images / Global Images Ukraine
Маркетплейс Binance на официальном сайте написал о благотворительном дропе NFT футбольного клуба "Шахтер".
Украинский клуб выставит на аукцион одиннадцать футболок с автографами по своей инициативе "Футбол ради мира" в честь запуска NFT. В рамках этого проекта горняки поддерживают украинских детей, организуя товарищеские матчи и отправляя вырученные средства по продаже билетов на благотворительность.
Аукцион продлится с 7 по 14 мая. 11 участников, предлагающих высокую цену, получают лимитированную футболку команды с подписями всех игроков и тренерского штаба.
Кроме того, есть возможность приобрести коллекцию Mystery Box "FC Shakhtar". Mystery Box содержат NFT четырех разных уровней редкости: обычный (N), редкий (R), очень редкий (SR) или очень-очень редкий (SSR). Каждая из них стоит 10 10 BUSD.
Популярное сейчас
- Генштаб ВСУ: Убиты уже 25 тысяч российских оккупантов
- ВСУ отбили несколько населенных пунктов на юге Украины – Генштаб
- С Шевченко так не получалось. Дженоа - Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча
- Среди военных армии оккупанта начали называться сроки окончания т.н. "специальной операции"
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли