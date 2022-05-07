ГУР: россияне снимают своих офицеров с боевых позиций для охраны парада в Мариуполе на 9 мая
рашисты постоянно умеют стучать со дна
фото из открытых источников
Российское военное руководство продолжает искать возможности оконфузиться еще хуже. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты хотят снять своих офицеров с боевых позиций для охраны ими "парад победы" в Мариуполе, который должен состояться 9 мая.
“Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск. российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что вынудили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану”, - говорится в сообщении ГУР.
Сами русские офицеры далеко не в восторге от этого и жалуются, что их унижают. Однако пока нет информации о возможном саботировании ими приказа.
Отметим, что в Луганске и Донецке "парада победы" не будет. В то же время, по планам РФ, именно Мариуполь должен стать центром проведения подобных торжеств на оккупированной территории Украины. В других городах тоже пройдет схожее действо, в частности в Мелитополе.
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