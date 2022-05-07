  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГУР: россияне снимают своих офицеров с боевых позиций для охраны парада в Мариуполе на 9 мая
В тренде

ГУР: россияне снимают своих офицеров с боевых позиций для охраны парада в Мариуполе на 9 мая

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

рашисты постоянно умеют стучать со дна

ГУР: россияне снимают своих офицеров с боевых позиций для охраны парада в Мариуполе на 9 мая

фото из открытых источников

Новина українською

Российское военное руководство продолжает искать возможности оконфузиться еще хуже. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты хотят снять своих офицеров с боевых позиций для охраны ими "парад победы" в Мариуполе, который должен состояться 9 мая.

“Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск. российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что вынудили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану”, - говорится в сообщении ГУР.

Сами русские офицеры далеко не в восторге от этого и жалуются, что их унижают. Однако пока нет информации о возможном саботировании ими приказа.

Отметим, что в Луганске и Донецке "парада победы" не будет. В то же время, по планам РФ, именно Мариуполь должен стать центром проведения подобных торжеств на оккупированной территории Украины. В других городах тоже пройдет схожее действо, в частности в Мелитополе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ГУР

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде