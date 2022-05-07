ГУР: россияне снимают своих офицеров с боевых позиций для охраны парада в Мариуполе на 9 мая

Российское военное руководство продолжает искать возможности оконфузиться еще хуже. Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты хотят снять своих офицеров с боевых позиций для охраны ими "парад победы" в Мариуполе, который должен состояться 9 мая.

“Охранять кремлевских убийц, насильников, лживых пропагандистов и их местных прихвостней, приехавших в Мариуполь, заставили весь командный состав 71 мотострелкового полка оккупационных войск. российские захватчики настолько боятся нападения защитников Украины, что вынудили офицеров полка покинуть боевые позиции и обеспечивать их круглосуточную охрану”, - говорится в сообщении ГУР.

Сами русские офицеры далеко не в восторге от этого и жалуются, что их унижают. Однако пока нет информации о возможном саботировании ими приказа.

Отметим, что в Луганске и Донецке "парада победы" не будет. В то же время, по планам РФ, именно Мариуполь должен стать центром проведения подобных торжеств на оккупированной территории Украины. В других городах тоже пройдет схожее действо, в частности в Мелитополе.